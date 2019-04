Barry Callebaut : hausse de 15% du profit net au 1er semestre

11/04/2019 | 08:59

Barry Callebaut publie au titre du premier semestre de son exercice 2018-19, un profit net en croissance de 15,1% à 199,1 millions de francs suisses, ainsi qu'un profit opérationnel en hausse de 8,9% à 301,4 millions.



Le chocolatier helvétique a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 3,5% à près de 3,7 milliards de francs (+6% en monnaies locales), avec des volumes vendus en progression de 2,4% malgré une base de comparaison forte un an auparavant.



'Nous disposons d'une bonne visibilité dans notre portefeuille et attendons une nouvelle accélération de la dynamique des ventes', commente le CEO Antoine de Saint-Affrique, qui se dit confiant dans la réalisation de ses objectifs actuels à moyen terme.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.