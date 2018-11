Barry Callebaut : la famille Jacobs s'allège au capital

23/11/2018 | 11:28

Barry Callebaut cède 0,2% à Zurich alors que la famille Jacobs indique avoir cédé 2,7% du capital du chocolatier suisse, via une construction de livre accélérée, Jacobs Holding AG détenant toujours une participation de 50,1% au capital.



Renata Jacobs, Nathalie Albin-Jacobs et Nicolas Jacobs ont ainsi vendu 150.000 actions -représentant près de 260 millions de francs suisses- aux investisseurs institutionnels, dans le cadre d'une offre conduite par Goldman Sachs.



Ils expliquent que cette vente représente une 'monétisation partielle' de leurs investissements dans le but d'accroitre la 'diversification' de leurs investissements personnels.



