Barry Callebaut lance la construction d'une nouvelle usine en Inde

Zurich (awp) - Le spécialiste des produits à base de cacao et de chocolat Barry Callebaut annonce augmenter ses capacités en Inde. Il a lancé la construction d'une usine de 20'000 mètres carrés à Baramiti, à 250 kilomètres de Mumbai, qui sera opérationnelle mi-2020. Il s'agit du plus gros investissement du zurichois en Inde, selon un communiqué mardi, qui ne donne toutefois pas de montant.

Cette nouvelle unité aura une capacité de production annuelle de plus de 30'000 tonnes de chocolat et de composés. Elle emploiera entre 100 et 120 personnes pour répondre aux besoins des clients, "fabricants internationaux de produits alimentaires, confiseries locales, boulangeries et pâtisseries semi-industrielles".

Ben De Schryver, président de Barry Callebaut en Asie-Pacifique, cité dans le document, souligne que "cette nouvelle usine sera l'un de plus grands sites (du groupe) en Asie et va permettre de répondre à la hausse de la demande en chocolat de qualité en Inde". Le fabricant emploie 1800 personnes dans la région.

ck/al