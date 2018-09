Barry Callebaut: les autorités britanniques enquêtent sur Burton's Biscuit

Zurich (awp) - Les autorités britanniques en charge de la concurrence (CMA) ont entamé un examen de la collaboration entre Barry Callebaut et le britannique Burton's Biscuit Company. Le régulateur s'interroge si ce partenariat pourrait conduire à une restriction substantielle de la concurrence, annonce-t-il mardi.

Cette enquête concerne l'éventuelle acquisition d'une partie des activités de Burton's Biscuit, deuxième plus grand fabricant de biscuits du Royaume-Uni, via une filiale du spécialiste des produits à base de cacao et de chocolat suisse.

Barry Callebaut a le 19 septembre annoncé avoir conclu un contrat de livraison de 12'000 tonnes de chocolat par an avec Burton. Dans le même temps, le groupe zurichois pourrait acheter les actifs de fabrication de chocolat du site de Moreton, près de Liverpool, propriété de Burton's.

La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2018, en cas de feu vert des autorités compétentes.

lie/tp/lk/vj