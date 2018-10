Barry Callebaut : met la main sur le russe Inforum

04/10/2018 | 09:37

Le 'presseur' suisse de fèves de cacao Barry Callebaut a mis la main sur la société russe Inforum. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été précisées.



'Inforum est un fabricant de chocolat B2B de premier plan à capitaux privés, fournissant de nombreuses grandes marques de chocolat grand public en Russie', précise Barry Callebaut, qui estime que ses gammes et celles de la cible sont très complémentaires.



Fondé en 1989, Inforum, qui compte plus de 300 salariés, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de roubles, soit environ 86 millions de francs suisses.



Ce faisant, le groupe suisse renforce sa présence en Russie, deuxième plus grand marché au monde pour la confiserie de chocolat, avec une consommation moyenne de 4,8 kilos par habitant chaque année. Le pays est distingué pour sa 'forte croissance' supérieure à celle du marché mondial.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.