Barry Callebaut : nouvelle chocolaterie ouverte en Indonésie

Barry Callebaut annonce le démarrage opérationnel de sa seconde chocolaterie en Indonésie, située à Rancaekek près de Bandung, et destinée à l'approvisionnement à long terme du groupe agroalimentaire local Garudafood.



S'ajoutant à une première chocolaterie ouverte en octobre 2016 à Gresik -à 800 km à l'est de Jakarta- ce nouveau site de production a représenté pour le chocolatier helvétique un investissement de 2,8 milliards de francs suisses.



Barry Callebaut indique compter désormais 550 employés en Indonésie, pays où la demande est encore réduite (environ 300 grammes par personne et par an), mais en progression (+3,8% en 2018 et +1,4% en moyenne annuelle sur 2013-18).



