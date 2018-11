Barry Callebaut renforce son partenariat en Indonésie

Zurich (awp) - Le négociant et transformateur de cacao Barry Callebaut a signé un accord de livraison à long terme avec l'indonésien Garudafood. Le contrat prévoit la fourniture supplémentaire de 7000 tonnes de chocolat par an pour une usine de biscuits du groupe local d'aliments et de boissons.

La société zurichoise va par ailleurs investir 2,8 millions de francs suisses dans une nouvelle usine située au sein même de l'unité de production de biscuits de Garudafood à Rancaekek, au sud-est de Jakarta, a précisé mardi Barry Callebaut dans un communiqué. Les nouvelles livraisons doivent débuter mi-2019.

"Le renforcement de nos activités va améliorer notre présence en Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé au monde avec 260 millions d'habitants et l'une des économies les plus dynamiques d'Asie-Pacifique", a estimé le président de Barry Callebaut pour la région, Ben De Schryver.

Le partenariat entre les deux entreprises a commencé en juin 2015. Dans ce cadre, Barry Callebaut fournit déjà 10'000 tonnes de chocolat par an à Garudafood.

