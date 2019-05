Barry Callebaut : signe un accord avec le Cameroun

24/05/2019 | 11:25

Le chocolatier suisse Barry Callebaut a signé un accord avec le gouvernement camerounais afin de renforcer sa coopération dans le domaine de la culture durable du cacao.



Le projet 'New Generation' a été mis en place pour rajeunir les plantations de cacao, permettre aux jeunes camerounais de travailler dans la culture du cacao et abaisser l'âge moyen des producteurs de cacao au Cameroun, a déclaré le groupe.



Les premiers résultats de cet accord sont attendus au début de l'année 2020.



