Barry Callebaut : transaction avec Burton's Biscuit finalisée

10/12/2018 | 14:47

Barry Callebaut annonce avoir finalisé sa transaction annoncée en septembre dernier avec Burton's Biscuit Company, le deuxième fabricant de biscuits du Royaume Uni, auquel il fournira plus de 12.000 tonnes de chocolat et de pâte à glacer par an.



L'accord porte sur le rachat par le chocolatier suisse des actifs de fabrication de chocolat de Burton's à Moreton, près de Liverpool, ce qui lui permet d'augmenter sa capacité de production au Royaume Uni. Le site sera intégré au sein de son réseau à partir de maintenant.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.