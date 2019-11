Jacobs Holding a vendu 10,02% de ses actions Barry Callebaut

Zurich (awp) - Jacobs Holding a bien cédé 10,02% de ses actions Barry Callebaut, a annoncé mardi le spécialiste zurichois du cacao. La société d'investissement reste actionnaire de référence, détenant 40,08% de l'entreprise.

Jacobs Holding a vendu 156'658 actions (2,85%) Barry Callebaut au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et 393'342 titres supplémentaires (7,17%) au prix de 1915 francs suisses par titre. Elle conserve une part de 40,08% dans le négociant de cacao. Le flottant de Barry Callebaut sur SIX Swiss Exchange augmente de 42,5% à 54,9%.

Jacobs Holding s'est engagée à conserver ses titres pour deux ans (lock-up) et Ontario Teachers' un an.

Lundi, la société d'investissement a assuré ne pas vouloir céder davantage de titres et garder sa représentation au sein du conseil d'administration de Barry Callebaut. Elle se disait "pleinement engagée dans la société et sa stratégie de croissance actuelle" et se décrivait comme un actionnaire de référence "sur le long terme".

Le portefeuille de Jacobs Holding compte aussi Colosseum Dental Group et North American Dental Group, ainsi que Cognita, qui gère 70 écoles privées dans le monde.

