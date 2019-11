Jacobs Holding vend une partie de ses actions Barry Callebaut

Zurich (awp) - Jacobs Holding indique lundi soir vendre une partie de ses actions dans Barry Callebaut et annonce une prochaine réduction de sa participation. La société d'investissement basée à Zurich tient toutefois à rester l'actionnaire de référence, détenant 40,08% du spécialiste du cacao.

Jacobs Holding annonce dans un communiqué la vente de 156'658 actions (2,85%) Barry Callebaut au fond de pension Ontario Teachers' Pension Plan et souhaite aussi placer 393'342 titres supplémentaires (7,17%). Tout en diversifiant son portefeuille, la société reste "l'actionnaire de référence de Barry Callebaut avec une part de 40,08%", soit plus de 2,19 millions de titres. Le fourchette de prix va de 1910 à 1940 francs suisses par action.

Elle n'a pas l'intention de céder davantage de de titres et garde sa représentation au sein du conseil d'administration. Elle se dit "pleinement engagée dans la société et sa stratégie de croissance actuelle".

Selon Philippe Jacobs, co-président de Jacobs Holding, cité dans le document, "Barry Callebaut est et restera à tous égards notre plus grand investissement et cette transaction ne change pas notre relation à l'entreprise que notre père a fondée". La société d'investissement se décrit comme actionnaire de référence "sur le long terme".

Le portefeuille de Jacobs Holding compte aussi Colosseum Dental Group et North American Dental Group, ainsi que Cognita, qui gère 70 écoles privées dans le monde.

ck/rp