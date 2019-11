L'actionnaire de référence de Barry Callebaut se désengage de 10%

Zurich (awp) - Le spécialiste zurichois du cacao et fabricant de produits chocolatés Barry Callebaut a vu son actionnaire majoritaire abaisser sa participation de plus de 10%. La société d'investissement Jacobs Holding reste actionnaire de référence et assure être engagé à long terme dans l'entreprise.

Barry Callebaut a fait savoir mardi que Jacobs Holding a vendu 156'658 actions (2,85%) dans le négociant de cacao au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et 393'342 titres supplémentaires (7,17%) au prix de 1915 francs suisses par titre. La société d'investissement basée à Zurich conserve une part de 40,08% dans Barry Callebaut. Le flottant de l'entreprise cotée sur SIX Swiss Exchange augmente de 42,5% à 54,9%.

Jacobs Holding s'est engagée à conserver ses titres pour deux ans (lock-up) et Ontario Teachers' un an.

Lundi, le fonds d'investissement a assuré ne pas vouloir céder davantage de titres et vouloir garder sa représentation au sein du conseil d'administration de Barry Callebaut. Il s'est dit "pleinement engagée dans la société et sa stratégie de croissance actuelle", et s'est décrit comme un actionnaire de référence "sur le long terme".

Le portefeuille de Jacobs Holding compte aussi Colosseum Dental Group et North American Dental Group, ainsi que Cognita, qui gère 70 écoles privées dans le monde.

Action sous pression

L'ampleur de la cession a un quelque peu surpris l'analyste Daniel Bürki de la Banque cantonale de Zurich. Il apprécie toutefois l'augmentation du flottant de Barry Callebaut à la Bourse suisse. L'action, sous pression, devrait ensuite remonter, prédit-il. Le groupe zurichois a présenté la semaine dernière des résultats en hausse sur l'exercice décalé 2018/2019 et notamment un dividende gonflé de plus de 8%.

Andreas von Arx, de Baader Helvea, s'étonne du calendrier de l'annonce, six mois après le discours du patron de Jacobs Holding. L'actionnaire principal du producteur et transformateur de produits cacaotés affirmait qu'il restait engagé à long terme dans l'entreprise.

L'analyste estime toujours que cette dernière est une société de qualité avec une croissance à long terme. Il pense cependant que les investisseurs sous-estiment les risques relevant des activités liées au cacao et que Barry Callebaut est moins attractif que ses pairs Nestlé et Givaudan.

Barry Callebaut était pénalisé en Bourse. A 14h40, le titre reculait de 7,2% à 1935 francs suisses, dans un SPI en retrait de 0,17%.

