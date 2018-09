Barry Callebaut : UBS n'est plus vendeur du dossier

12/09/2018 | 10:16

UBS n'est plus d'avis de vendre le titre du 'presseur de fèves' et chocolatier suisse Barry Callebaut, sur lequel la position des analystes est désormais neutre. L'objectif à 12 mois est de plus relevé du tiers et passe de 1.340 à 1.790 francs suisses, niveau proche du cours actuel. A Zurich, l'action prend environ 5% ce matin.



Selon les analystes, le ratio rendement/risque du dossier s'est amélioré alors que le titre Barry Callebaut sous-performe sensiblement la Bourse suisse depuis le début de l'année (12% environ à la date de rédaction de la note).



En outre, UBS voit désormais d'un bon oeil l'orientation des volumes en 2019, anticipant la signature prochaine de nouveaux contrats. Idem pour l'évolution de la rentabilité opérationnelle et des flux de trésorerie. Bref, le consensus relatif au résultat d'exploitation pourrait se redresser de 3 à 5%, estiment les spécialistes, un bon point potentiel pour le titre.



Cela étant, l'action Barry Callebaut se traite sur la base d'un PER 2019 de 25 fois, niveau en ligne avec la moyenne constatée ces cinq dernières années. En outre, le PER moyen du secteur agroalimentaire européen est de l'ordre de 20 fois.





