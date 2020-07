Communiqué de presse

Finalisation de la transaction

Barry Callebaut finalise l'acquisition de GKC Foods en Australie

●Cette acquisition permet à Barry Callebaut d'établir une présence et une capacité de fabrication directes en Australie afin d'alimenter les marchés australien et néo-zélandais.

Zurich (Suisse) et Singapour, le 1er juillet 2020​- Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de chocolat et de produits de cacao de haute qualité a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de GKC Foods (Australia) Pty Ltd, un fabricant de chocolat, d'enrobages et de produits de fourrage qui fournit de nombreuses marques consommateurs de chocolat en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'intégration débute immédiatement.

Ben De Schryver, Président de Barry Callebaut pour la région Asie-Pacifique, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de GKC Foods au sein de la famille Barry Callebaut. L'héritage et les connaissances du marché local acquis par GKC Foods depuis les années 1980, associés à l'expertise, aux procédés de fabrication à la fine pointe et aux capacités du chef de file incontesté que nous sommes en matière d'innovation dans le chocolat et le cacao vont permettre de renforcer l'excellence des produits offerts sur les marchés australien et néo-zélandais. Nous sommes convaincus que ces marchés encore captifs recèlent de belles opportunités de croissance. »

Cette acquisition stratégique permet à Barry Callebaut d'établir une présence et une capacité de fabrication directes sur le marché australien en croissance. L'acquisition de GKC Foods donne au Groupe la possibilité d'étendre sa position sur le marché du chocolat industriel et de faire valoir son segment à valeur ajoutée Gourmet & Spécialités en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande enregistrent une consommation moyenne de chocolat d'environ 5 kg par personne et par an, soit la plus forte consommation de la région Asie-Pacifique, selon Euromonitor1. L'Australie enregistre une hausse de la demande de chocolat. Selon Nielsen, le marché des confiseries chocolatées y a progressé bien plus vite que le marché mondial2.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités financières de la transaction.

1Le marché de la confiserie de chocolat en Australie, Euromonitor (2019).

2​Nielsen, janvier - décembre 2019 : Australie +5,2 % ; monde +1,3 %.

