Barry Callebaut : résultats en hausse au 1er semestre

16/04/2020 | 09:35

Barry Callebaut publie au titre de son premier semestre comptable un résultat net récurrent de 211,7 millions de francs suisses, en hausse de 7,1%, et un résultat d'exploitation récurrent de 311,5 millions, en croissance de 3,1%.



Le chocolatier helvétique revendique un volume des ventes en hausse de 5,4%, surperformant ainsi un marché atone, et un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de francs, en progression de 2,4% en données publiées et de 5,8% en monnaies locales.



N'observant pour l'instant pas de perturbation majeure de ses activités de production en raison de la pandémie, Barry Callebaut déclare rester engager dans ses objectifs à moyen-terme pour la période s'achevant avec l'exercice 2021-22.



