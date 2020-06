France: l'inflation finalement légèrement en hausse en mai

Paris (awp/afp) - La hausse des prix à la consommation a finalement légèrement accéléré en mai sur un an à 0,4% en France, du fait d'une petite accélération des prix des services et du tabac, a indiqué l'Insee vendredi.

L'institut national de la statistique a ainsi revu un peu à la hausse son estimation provisoire publiée fin mai qui évaluait l'inflation à 0,2% en mai, après 0,3% en avril.

Selon l'Insee, cela "résulte d'une accélération des prix des services et du tabac, en partie compensée par une accentuation de la baisse des prix de l'énergie et des produits manufacturés et un ralentissement de ceux des produits alimentaires".

Ainsi, sur un an, les prix des services ont nettement augmenté (+1,2% en mai, contre +0,6% en avril), tirés par le rebond des prix des services de transports, en particulier dans le transport aérien, tout comme les prix des services de communication.

A l'inverse, les prix de l'énergie ont encore reculé de 11% en mai, après -8,8% en avril, "soit leur plus forte baisse depuis octobre 2009".

La hausse des prix alimentaires (+3,5%) est elle moins forte que le mois dernier, les prix des produits frais étant "un peu moins dynamiques", note l'Insee.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base de comparaison au niveau européen, "augmente de 0,4%" en mai, comme en avril. Sur un mois, il "est en hausse de 0,2% (...) après une stabilité le mois précédent".

