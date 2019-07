Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle-Campagne rouvre son emprunt 1,75%/2024 de 50 millions de francs suisses (avec garantie du canton) sous sa propre régie. Les conditions:

augmentation: 50 mio CHF nouveau total: 275 mio CHF taux: 1,75% prix d'émission: 111,86% libération: 26.07.2019 durée: 5,33 ans, jus. 22.11.2024 Yield To Mat.: -0,447% Swapspread: +21,3 pb no valeur: 41'904'139 (4) rating: AA, Kanton AA+ (S&P) cotation SIX: dès le 24.07.2019

yr/pre/rp