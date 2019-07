Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle-Campagne rouvre son 0,375%/2030 de 220 millions de francs suisses en régie propre et le porte à 380 millions de francs suisses. Les conditions:

augmentation: 220 mio CHF nouveau total: 380 mio. CHF taux: 0,375% prix d'émission: 105,373% durée: 10,75 ans, jus. 13.05.2030 libération: 13.08.2019 Yield to Mat.: -0,121% Swapspread: +13,5 BP no valeur: 41'904'114 (7) rating: AA (S&P) cotation SIX dès le 09.08.2019

pre/rp