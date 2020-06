La BLKB fait la promotion du solaire avec des énergéticiens locaux

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) et les énergéticiens du cru Primeo Energie et EBL se sont associés dans une initiative visant la promotion de l'énergie solaire. A cet effet, les partenaires ont mis à disposition des propriétaires immobiliers un site permettant de s'enquérir du "potentiel solaire" de son bien.

Les propriétaires auront ainsi la possibilité sur une seule et même plateforme de calculer le potentiel photovoltaïque de leurs immeubles et de se renseigner sur des solutions de financement, ont indiqué les trois entreprises mardi dans un communiqué conjoint.

Baptisé "sun2050.ch", le nouveau site non seulement permet une grande transparence en comparant différentes offres, mais accompagne le client durant tout le processus, assurent ses initiateurs.

Selon eux, le développement de l'énergie solaire présente un important potentiel, en particulier dans le Nord-ouest de la Suisse, particulièrement gâté en matière d'ensoleillement. Les installations photovoltaïques montées sur les toits ne requièrent aucune surface supplémentaire, et la technologie requise est de plus en plus flexible et avantageuse.

tp/uh/buc/jh