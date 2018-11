BASF : en léger repli avec une dégradation de broker

29/11/2018 | 13:50

BASF cède 0,2% et évolue ainsi à contre-courant du DAX à Francfort (+0,3%), pénalisé par une note de Barclays Capital qui retire au titre son rang de 'top pick', tout en dégradant sa recommandation à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours à 80 euros.



S'il pense que sa nouvelle stratégie fera de BASF une entreprise plus performante, le broker estime que le risque qu'il manque ses objectifs annuels s'est accru significativement. Il abaisse en outre de 7% de son estimation de profit opérationnel sous-jacent pour 2019.



BarCap reconnait que 'l'action tient déjà compte d'un environnement d'activité bien plus difficile' après un recul d'environ 30% sur l'année passée, mais le risque d'un avertissement sur résultats n'est selon lui pas assez bien compris par le marché.



