BASF : en recul malgré un programme d'excellence

20/11/2018 | 11:46

BASF recule de 2,5% à Francfort malgré l'annonce par le groupe d'un 'programme d'excellence' qui sera mis en oeuvre entre 2019 et 2021 visant une contribution à ses bénéfices de deux milliards d'euros à l'issue de cette période.



Lors de sa journée investisseurs, il explique que ce programme comprendra des mesures centrées sur la production la logistique, la recherche-développement, ainsi que la numérisation, les activités d'automation et le développement organisationnel.



Le chimiste allemand veut ainsi accroitre sa rentabilité et faire progression son EBITDA hors exceptionnel de 3 à 5% par an. Enfin, il vise à augmenter son dividende par action chaque année, soutenu par un free cash-flow 'vigoureux'.



