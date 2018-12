BASF : plombé par un avertissement sur résultats

10/12/2018 | 13:34

BASF lâche 4,8% à Francfort, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé vendredi soir par le groupe : il anticipe désormais une baisse de 15 à 20% de son profit opérationnel hors exceptionnels en 2018, et non plus un repli allant jusqu'à 10%.



Comme raisons de cet abaissement, il cite une chute plus brutale que prévu des prix d'isocyanate et des marges de vapocraqueurs, un niveau bas du Rhin et un ralentissement significatif de la demande chinoise affectant son activité avec l'automobile.



Le géant allemand de la chimie continue par ailleurs de tabler pour l'année qui s'achève, sur un profit opérationnel en 'déclin considérable' en données publiées et sur une baisse allant jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires.



