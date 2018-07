BASF : prévoit toujours une hausse des ventes sur 2018

27/07/2018 | 10:10

Le géant des produits chimiques BASF annonce ce jour maintenir ses prévisions de réalisation d'un bénéfice d'exploitation et de ventes légèrement supérieurs pour l'exercice 2018, comparativement à l'exercice précédent.



Le groupe a en effet fait état, pour le trimestre écoulé, d'une légère augmentation des ventes et des bénéfices.



Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) du deuxième trimestre de BASF, avant éléments exceptionnels, a ainsi atteint 2,4 milliards d'euros, contre 2,25 milliards d'euros un an plus tôt, aidé par les activités pétrolières et gazières.



Le groupe allemand a par ailleurs indiqué que ses ventes totales avaient augmenté de 3%, pour atteindre 16,8 milliards d'euros.





