BASF : un nouvel acteur pétro-gazier, Wintershall DEA

Le géant chimique allemand BASF a signé l'accord définitif de fusion de sa division d'hydrocarbures, Wintershall, avec les actifs que le fonds d'investissement luxembourgeois LetterOne détient dans ce domaine. A terme, la nouvelle société, Wintershall DEA, pourrait être introduite en Bourse.



Basée en Allemagne, la nouvelle compagnie pétro-gazière sera baptisée Wintershall DEA, et sera dans un premier temps détenue à hauteur de 67/33.



Ses ventes proforma se montaient, en 2017, à 4,7 milliards d'euros, pour un EBITDA de 2,8 milliards et 740 millions d'euros de bénéfice net. Sa production, soit 575.000 barils d'équivalent-pétrole/jour l'an dernier, devrait atteindre 750.000 à 800.000 barils/jour entre 2021 et 2023.



Les synergies annuelles sont chiffrées à un minimum de 200 millions d'euros et devraient être pleinement réalisées lors de la troisième année qui suivra la finalisation de l'opération, attendue au 1er semestre 2019.



'A moyen terme', une introduction en Bourse de Wintershall DEA est envisagée.





