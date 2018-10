BASF : usine de matériaux de batterie en Finlande

22/10/2018 | 15:50

BASF annonce la construction de sa première usine de production de matériaux de batterie servant le marché automobile européen, à Harjavalta en Finlande, à proximité d'une raffinerie de cobalt et de nickel de Nornickel.



Le démarrage du site est prévu pour la fin 2020 et il permettra d'approvisionner environ 300.000 véhicules électriques par an. Il utilisera des sources d'énergies renouvelables dont l'hydraulique, l'éolien et la biomasse.



En outre, le chimiste allemand a conclu avec Nornickel un accord de coopération stratégique prévoyant l'approvisionnement de long terme de son site en cobalt et en nickel depuis la raffinerie de métaux adjacente.



