Ulrich Ebensperger Analyste financier Inversement de tendance en vue Stratégie du 29/10/2018 | 07:58 achat En cours

Cours d'entrée : 66€ | Objectif : 76.3€ | Stop : 64€ | Potentiel : 15.61% BASF dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper un retournement de tendance de moyen terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 64.79 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 65.8 EUR.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Avec un PER à 11.1 pour l'exercice en cours et 10.16 pour l'exercice 2019, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

