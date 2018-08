BASF : Barclays Capital y croit toujours

02/08/2018 | 10:09

Barclays Capital (BarCap) confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du groupe chimique allemand BASF ce matin. Même si l'objectif de cours est ajusté en baisse à 101 euros, le potentiel de hausse demeure supérieur à 20%.



'Depuis plus d'un an', indique une note de recherche, 'le marché s'attend à une reprise des marges dans les deux segments de l'Aval. Cette dernière se fait attendre alors que les deux branches ont de nouveau manqué les attentes', constate une note après la publication des comptes semestriels.



Cela étant, argumente BarCap, dans la division Functional Materials, l'effet prix était moins négatif que les trimestres précédents, et il était même positif dans la branche Performance Products. 'De plus, les résultats de l'Aval ont été plus élevés que prévu en dépit de marges de craquage en berne, d'une moindre croissance des volumes et des frais de maintenance', souligne BarCap. Des éléments dont le marché ne semble pas tenir compte, estiment en substance les analystes.







