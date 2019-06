BASF SE : Un soutien à mettre à profit 03/06/2019 | 06:53 achat En cours

Cours d'entrée : 58.83€ | Objectif : 65.12€ | Stop : 58.4€ | Potentiel : 10.69% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre BASF SE au contact de niveaux intéressants situés vers 58.4 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 65.12 €. Graphique BASF SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 58.4 EUR.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 69.51 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits chimiques de diversification Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BASF SE -2.07% 61 133 DOWDUPONT INC. -28.20% 68 560 ROYAL DSM 44.25% 20 425 SASOL LIMITED -12.76% 15 828 EVONIK INDUSTRIES AG 8.58% 12 241 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING.. -13.34% 9 892 FMC CORPORATION -0.69% 9 670 PIDILITE INDUSTRIES LIMITED 16.72% 9 417 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD -9.00% 7 184 BRENNTAG AG 12.20% 7 175 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC 5.89% 4 696

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 65 093 M EBIT 2019 6 255 M Résultat net 2019 4 233 M Dette 2019 18 557 M Rendement 2019 5,50% PER 2019 12,70 PER 2020 11,47 VE / CA 2019 1,12x VE / CA 2020 1,06x Capitalisation 54 328 M Prochain événement sur BASF SE 25/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 73,2 € Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Martin Brudermüller Chairman-Executive Board Jürgen Hambrecht Chairman-Supervisory Board Hans-Ulrich Engel Chief Financial Officer & Vice Chairman Michael Diekmann Vice Chairman-Supervisory Board François Diederich Member-Supervisory Board