BASF : Jefferies relève sa recommandation

03/06/2020 | 15:40

Jefferies relève sa recommandation sur BASF de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 66 euros, contre 45 euros précédemment, déclarant voir une 'fenêtre' pour investir sur le titre du géant allemand de la chimie.



'Alors que les investissements dans les infrastructures médicales s'accélèrent, que les nouveaux traitements prolifèrent et que les vaccins entrent dans des essais cliniques, le risque de nouveaux confinements devrait s'estomper', estime le broker.



Aussi, Jefferies considère que le rally cyclique classique de la chimie sur les deux-trois premiers mois de la reprise 'semble de plus en plus susceptible de s'engager' et que ceci constitue maintenant 'la meilleure fenêtre depuis début 2016'.



