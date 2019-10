BASF : LafargeHolcim ne serait plus intéressé par le dossier

10/10/2019 | 10:29

LafargeHolcim aurait décidé de ne pas faire d'offre de reprise sur la division de chimie du bâtiment de BASF indique Bloomberg. Le groupe allemand a lancé il y a plusieurs trimestres une offre de reprise pour cette activité.



LafargeHolcim aurait estimé l'offre de reprise beaucoup trop élevé indique Bloomberg. Le groupe était l'un des derniers en liste sur le dossier. BASF aurait demandé plus de 3 milliards d'euros pour cette activité. Il resterait plus que le fonds Cinven en négociation sur ce dossier précisent les analystes d'Aurel BGC.



Rappelons que le géant de la chimie a annoncé un avertissement sur résultats au mois de Juillet dernier. Il a indiqué que la croissance de la production industrielle était de l'ordre de 1,5% au premier semestre, 'bien plus faible qu'anticipé'.



'Les conflits commerciaux entre les Etats-Unis et ses partenaires, en particulier la Chine, ne se sont pas apaisés', avait souligné le groupe Allemand, pointant notamment une chute d'environ 6% de la production automobile mondiale sur les six premiers mois de 2019.



