BASF acquiert le Français Sculpteo spécialisé dans l'impression 3D

Francfort (awp/afp) - Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé lundi l'acquisition de Sculpteo, une jeune société française en pointe sur l'impression 3D, un secteur en pleine croissance.

La branche "New business" du groupe de Ludwigshafen, avec en son sein la société BASF 3D Printing Solutions, va mettre la main sur Sculpteo, une PME installée à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, qui propose depuis sa création en 2009 des services d'impression 3D accessibles en ligne, au grand public comme aux industriels.

La signature de l'accord doit être effective "d'ici quelques semaines", soit une fois les autorisations reçues, a précisé BASF dans un communiqué.

Il n'a pas communiqué le prix d'acquisition.

Pour l'acquéreur, il s'agit d'"établir progressivement la fabrication additive - par ajout de matière et assistée par ordinateur - en tant que technologie de production industrielle en série", déclare Dietmar Bender, directeur de BASF 3D Printing Solution, cité dans le communiqué.

"L'accès aux ressources de recherche et développement de BASF nous permettra de fournir des solutions innovantes à nos clients", ajoute de son côté Clément Moreau, PDG et cofondateur de Sculpteo, qui va continuer à assumer ses fonctions.

Scultpeo compte près de 60 salariés et dispose de sites de production en France, à Villejuif (Val-de-Marne) et Arreau (Hautes-Pyrénées), et aux Etats-Unis, où il disait en 2017 réaliser près de 40% de ses ventes.

Ses applications servent des clients dans le médical, l'architecture, l'optique, la bijouterie ou encore la mécanique.

Le marché mondial de la fabrication additive est estimé à près de 10 milliards de dollars (9,9 milliards de francs suisses), dont 1,5 milliard pour la partie matériaux (à 80% des plastiques).

