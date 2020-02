BASF : baisse de 28% du profit opérationnel ajusté en 2019

28/02/2020 | 09:40

BASF publie un profit opérationnel hors exceptionnel en baisse de 28% à 4,5 milliards d'euros au titre de l'année 2019, pour un chiffre d'affaires en contraction de 2% à 59,3 milliards d'euros, avec des baisses de volumes et de prix.



Avec un cash-flow des activités poursuivies en repli de 6% à 7,5 milliards d'euros, le géant allemand de la chimie va proposer un dividende de 3,30 euros par action au titre de 2019, à comparer à 3,20 euros pour l'exercice précédent.



Pour l'année 2020, BASF anticipe un profit opérationnel hors exceptionnel entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 60 et 63 milliards, sur la base d'une croissance de l'économie mondiale estimée à 2%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.