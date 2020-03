BASF : contrat de transfert de matériel avec Amoéba

31/03/2020 | 09:25

Le producteur de biocide biologique et de produit de biocontrôle Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec le géant allemand de la chimie BASF, un des leaders du biocontrôle en France.



Amoéba mettra à disposition de produits expérimentaux contenant le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky, et BASF procédera à des essais afin d'évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies fongiques sur un ensemble de cultures.



Les deux groupes entament ainsi une phase de recherche ciblée qui, si elle est concluante, pourrait favoriser le développement commercial des solutions de biocontrôle. Amoéba ne commercialise à ce jour aucun produit.



