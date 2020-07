BASF : investissement dans une jeune pousse chinoise

20/07/2020 | 14:55

BASF annonce un investissement dans la jeune pousse basée à Shanghai SmartAHC, qui fournit des appareils intelligents aux éleveurs de cochons pour les aider à gérer leur bétail, tels que des outils de surveillance de températures ou de comportement.



Le géant allemand de la chimie, qui investit dans cette société conjointement avec Evonik et Shenzhen Sinoagri, souligne l'importance du marché du cochon, avec une demande mondiale de 1,4 milliard d'animaux par an, dont environ la moitié vient de Chine.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.