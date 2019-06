BASF : va supprimer 6.000 postes, essentiellement administratifs

Martin Brudermüller, président du directoire du groupe depuis un peu plus d'un an, veut rendre l'entreprise plus réactive face aux exigences de ces clients.

"Le rôle des régions et des pays va être renforcé. Ils représentent BASF au niveau local et favorisent la croissance grâce à une proximité avec les clients", précise BASF, qui compte plus de 120.000 salariés, dans un communiqué.

Le groupe a dit le mois dernier viser pour cette année une croissance de son bénéfice opérationnel compris dans le bas d'une fourchette allant de 1% à 10% tandis que les analystes anticipent une baisse de ce résultat.

BASF avait alors dit que cette projection pouvait être remise en cause par un impact prolongé des tensions commerciales sur l'activité économique mondiale.

Un porte-parole a précisé ce jeudi que les suppressions de postes annoncées étaient motivées par des considérations de long terme, ajoutant qu'elles n'étaient pas liées aux cycles économiques.

Ces suppressions rentrent dans le cadre d'un "programme d'excellence" annoncé en novembre par BASF, qui vise à réduire ses coûts et à accroître son résultat annuel de deux milliards d'euros à compter de 2021.

Le groupe a précisé que la moitié des suppressions de postes interviendraient en Allemagne, surtout au sein de son siège de Ludwigshafen (Rhénanie-Palatinat).

(Ludwig Burger et Tassilo Hummel, Benoit Van Overstraeten pour le service français)