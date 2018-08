Basilea accélère sa combustion de liquidités

Zurich (awp) - Le laboratoire rhénan Basilea a plus que doublé ses dépenses en recherche et développement sur les six premiers mois de l'année à 57,8 millions de francs suisses, faisant passer la facture totale à 80 millions contre 65,3 millions un an plus tôt. Le déficit net s'est subséquemment creusé à 22,5 millions, contre 20,6 millions sur la période de comparaison.

Les revenus ont pris l'ascenseur, sous l'influence essentiellement du produit des collaborations et malgré une baisse des ventes de produits attribuée à l'introduction en 2017 d'un nouveau modèle de commercialisation en Europe. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de près d'un tiers à 59,9 millions de francs suisses, détaille le compte-rendu publié mardi.

Fin juin, le troisième mousquetaire de l'industrie pharmaceutique rhénane disposait encore de 247,3 millions en liquidités et équivalent, contre 310,7 millions six mois plus tôt.

La direction prévoit d'accroître sur la seconde moitié de l'année le produit des ventes de l'antifongique Cresemba et de l'antibiotique Zevtera, par le biais notamment de lancements sur de nouveaux marchés. Les jalons en matière de recettes pour 2018 ont dans la foulée été relevés entre 120 et 130 millions de francs suisses, dont 75 à 85 millions pour les deux principales sources de revenus du groupe.

Les investissements réalisés ou prévus ne permettront pas au groupe de franchir cette année le seuil de rentabilité et la perte d'exploitation est devisée entre 25 et 35 millions de francs suisses.

