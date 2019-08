Basilea réduit son déficit sur les six premiers mois de l'année

Zurich (awp) - Le laboratoire rhénan Basilea est parvenu à réduire sa perte nette de plus d'un quart en comparaison annuelle au premier semestre à 15,4 millions de francs suisses. Les revenus des deux produits commercialisés par le spécialiste des infections ont été multipliés par près de deux, tandis que les dépenses opérationnelles ont été contenues.

Le chiffre d'affaires cumulé des antifongique Cresemba (isavuconazole) et antipneumonique Zevtera (ceftobiprole) ont atteint 52,9 millions, contre encore 27,7 millions un an plus tôt. La progression a permis de plus que compenser la perte de l'intéressement sur le Toctino, dont Basilea avait cédé les droits à une filiale de GlaxoSmithKline en 2012.

Au final, les recettes ont augmenté de 5,5% à 63,2 millions de francs suisses.

Fin juin, Basilea disposait encore de 117,9 millions de francs suisses en liquidités et équivalents, contre 223,0 millions fin décembre.

La direction entend continuer à réduire sa combustion de liquidités au second semestre, pour ramener cette dernière dans une fourchette de 60 à 65 millions de francs suisses. Les ventes de Cresemba et de Zevtera devraient continuer à prendre de l'ampleur et atteindre 105 à 110 millions, contre encore 100 à 110 millions prévus au dernier pointage.

Le chiffre d'affaires total va par contre pâtir de l'abaissement des subventions accordées par l'Autorité américaine de recherche et développement avancés (Barda). Le couloir fixé pour les recettes a ainsi été ramené entre 128 et 133 millions, contre 128 à 138 millions articulés en février dernier.

Sur la base de frais d'exploitation stables, la perte opérationnelle devrait s'inscrire entre 22 et 27 millions, à comparer avec un déficit de 24,1 millions en 2018.

jh/buc