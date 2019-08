Basilea: résultats intermédiaires encourageants contre le cancer du cerveau

Données financières (CHF) CA 2019 132 M EBIT 2019 -24,3 M Résultat net 2019 -29,5 M Dette 2019 33,0 M Rendement 2019 - PER 2019 -16,9x PER 2020 -44,2x VE / CA2019 4,00x VE / CA2020 3,66x Capitalisation 496 M Graphique BASILEA PHARMACEUTICA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BASILEA PHARMACEUTICA AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 84,88 CHF Dernier Cours de Cloture 46,20 CHF Ecart / Objectif Haut 194% Ecart / Objectif Moyen 83,7% Ecart / Objectif Bas 14,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Veitch Chief Executive Officer Domenico Scala Chairman Donato Spota Chief Financial Officer Laurenz Kellenberger Chief Scientific Officer Marc Engelhardt Chief Medical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BASILEA PHARMACEUTICA AG 15.62% 507 IQVIA HOLDINGS INC 31.83% 30 001 LONZA GROUP 37.53% 26 603 INCYTE CORPORATION 30.22% 17 616 CELLTRION, INC. --.--% 15 955 EXACT SCIENCES CORPORATION 90.67% 15 145