Plusieurs contrats renouvelés et nouvelles affaires pour Swisscom

Zurich (awp) - Swisscom poursuit son développement dans les infrastructures informatiques et les processus commerciaux. Le numéro un suisse des télécommunications a prolongé des contrats en la matière avec les banques cantonales d'Argovie, de Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Ce dernier établissement a dans la foulée signé deux accords supplémentaires.

Clientes de Swisscom depuis plus de dix ans, les banques cantonales d'Argovie, de Bâle-Campagne et Bâle-Ville ont prolongé de cinq ans le partenariat les liant avec l'opérateur contrôlé par la Confédération, écrit vendredi ce dernier. L'opérateur bernois exploite et développe leurs systèmes bancaires centraux ainsi que les postes de travail informatiques.

Swisscom leur fournit également ses services en matière de traitement de processus commerciaux standardisés tels que le trafic des paiements ou les opérations sur titres. La Banque cantonale de Bâle et sa filiale, la Banque Cler, ont en outre signé deux contrats supplémentaires avec le géant bleu.

Les deux établissements entendent recourir davantage aux services informatiques dans le nuage de Swisscom (Enterprise Service Cloud) pour leur infrastructure informatique. D'autre part, l'opérateur se chargera dès l'an prochain du traitement de leurs opérations sur titres.

Les modalités financières de ces contrats n'ont pas été dévoilées.

vj/jh