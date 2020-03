Bassac : 24/03/2020– Présentation des résultats 2019 0 24/03/2020 | 19:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires R É S U L T A T S A N N U E L S 2 0 1 9 M a r d i 2 4 m a r s 2 0 2 0 1 I N T R O D U C T I O N B A S S A C D A N S 2 S E S M A R C H É S 3 P E R F O R M A N C E S F I N A N C I È R E S 4 C O N C L U S I O N Abbaye de Bassac (16) 2 2 I N T R O D U C T I O N M o ï s e M i t t e r r a n d Paris (75) - Inventer Bruneseau 3 R É O R G A N I S AT I O N J U R I D I Q U E A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 1 9 A v a n t : (60%) (84%) Promotion Espagne Promotion Fabrication de Promotion France Promotion France Détention de commerces Co-working Allemagne garages (Bayreuth, (Madrid, Barcelone) (Munich) Allemagne) A p r è s : (60%) (84%) 4 P O U R Q U O I L E N O M « B A S S A C » ? Commune et abbaye bénédictine de Charente, liées à l'histoire familiale du fondateur de la société, Olivier Mitterrand. 5 2 0 A N S D ' H I S TO I R E ( I ) 2003 : 2006 : 2014 : 2018 : Acquisition ZAPF Acquisition Création de Participation En m€ & introduction en Concept Bau Kwerk dans Marignan Bourse 1200 976 1000 804 842 800 649 603 661 572 600 530 540 524 521 506 493 458 400 306 324 200 159 173 178 154 187 134 155 158 87 52 63 43 43 58 17 5 10 14 16 34 30 19 33 24 30 22 0 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Chiffre d'affaires Résultat opérationnel 6 2 0 A N S D ' H I S TO I R E ( I I ) En m€ 600 500 495 439 400 381 329 300 273 288 254 207 226 203 225 184 195 200 173 100 83 97 61 41 48 31 36 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonds propres 7 B A S S A C E N 2 0 1 9 Niveau élevé d'activité malgré le contexte électoral Réorganisation juridique approuvée par l'AGE du 21/11/2019 (effet au 01/01/2020)

Progression des ventes en 2019 : 1 167 M€ TTC +9% vs 2018 soit 4.323 logements réservés

Chiffre d'affaires en hausse: 976 M€ vs 842 M€ pour 2018, soit +16% Maintien d'une marge opérationnelle courante élevée et forte baisse de l'endettement % du 16,2% VS 18,4% chiffre en 2019 en 2018 d'affaires : Résultat net part du 97,2 M€ VS 98,6 M€ groupe en 2019 en 2018 stable : Baisse de 89 M€ VS 210 M€ l'endettement en 2019 fin 2018 net : Indicateurs avancés d'activité: Carnet de 1 479 M€ soit 19 mois commandes : d'activité Portefeuille 19.338 foncier de : logements 8 B A S S A C E N 2 0 1 9 Investissement structurant dans Marignan Novembre 2018: acquisition de 100% du capital de Marignan par Bayard Holding, co-entreprise détenue par Bassac (60%) et Aermont (40%)

co-entreprise détenue par Bassac (60%) et Aermont (40%) Contrôle conjoint de Bayard Holding, du fait d'une minorité active d'Aermont, conduisant à consolider Marignan par mise en équivalence

Marignan et Les Nouveaux Constructeurs indépendants et concurrents

Première année contrastée:

Réservations Marignan : 3.221 logements vendus, -20% vs 2018 Evolution de la gouvernance en 2019 Chiffre d'affaires 2019 de l'ordre de 550 m€ et marge opérationnelle courante de 4,3% Baisse de la dette nette d'environ 80m€ depuis l'acquisition Impact négatif sur les comptes consolidés Bassac du fait de pratiques comptables prudentes :

Pas de comptabilisation de goodwill ou autres incorporels Ecart d'acquisition essentiellement affecté à la réévaluation des stocks et repris en charge sur environ un an et demi O Quote-part de résultat net 2019 du sous-groupe Bayard Holding dans les comptes Bassac : -11m€ 9 E P I D E M I E C O V I D - 1 9 Mesures d'adaptation et impacts anticipés Confinement de la population en France, Espagne, et Allemagne (Bavière)

Impact sur l'activité commerciale

Quelques ventes à distance grâce à l'extension du contrat de réservation dématérialisé (en déploiement) Etudes notariales à l'arrêt pour l'instant Préparation de l'après-confinement

Impact sur les chantiers ralentis ou à l'arrêt

Interdépendance entre tous les acteurs de la chaine (matières premières, transport, entreprises, coordinateurs Sécurité Protection Santé, maîtres d'oeuvre d'exécution…) Risque accru de défaillance des entreprises les plus fragiles, selon efficacité des mesures du gouvernement

Conséquences négatives sur les résultats 2020, avec une possible hausse temporaire du BFR

Mesure de mise en sécurité des collaborateurs/clients/partenaires

Confortation préventive d'une liquidité déjà forte: 220m€ de trésorerie au 31/12/2019 et ligne de crédit non tirée disponible 10 B A S S A C D A N S 2 S E S M A R C H É S E N 2 0 1 9 F a b r i c e D e s r e z & M o ï s e M i t t e r r a n d Marseille (13) - 205 Prado 11 F R A N C E : L E S N O U V E A U X C O N S T R U C T E U R S Résidentiel - Ventes Stabilité globale des ventes: 3 693 logements vendus en 2019 vs 3 603 en 2018 (+2%) Ventes au détail: 3 093 logements vs 2 935 en 2018 (+5%) Ventes en bloc: 600 logements vs 668 en 2018 (-10%) Après une progression en 2018, repli de l'offre commerciale durant l'année 2019 Offre à la vente: 2 450 lots au 31-12-2019 vs 3 292 au 31-12-2018 36 lancements commerciaux en 2019 vs 63 en 2018 Offre moyenne néanmoins comparable entre 2018 et 2019 O Rythme d'écoulement stable Saint-Ouen l'Aumône (95) Parc le Nôtre 12 F R A N C E : L E S N O U V E A U X C O N S T R U C T E U R S Résidentiel - Ventes au détail Pierrefitte-sur-Seine (93) - Les Balcons d'Opaline Proportion soutenue d'acquéreurs-utilisateurs

d'acquéreurs-utilisateurs Léger repli de la part de l'investissement locatif en nombre de logements Acquéreurs utilisateurs Investisseurs individuels 3 500 3 093 2 935 3 000 1 083 2 5001 145(35%) (39%) 2 000 1 500 1 000 1 790 2 010 (65%) (61%) 500 0 2018 2019 13 F R A N C E : L E S N O U V E A U X C O N S T R U C T E U R S Résidentiel - Développement Ivry-sur-Seine (94) - Confluences Portefeuille foncier en progression de 12% : 3 640 M€ 17 708 logements au 31/12/2019 Soit environ 5 ans d'activité commerciale Complexité pour obtenir les PC, notamment compte tenu des récentes élections municipales, et persistance des recours

Tendances du marché au 1 er trimestre 2020 14 F R A N C E : L E S N O U V E A U X C O N S T R U C T E U R S Immobilier d'entreprise en 2019 Immeubles livrés: Le Fifteen (8 000m²) à Champs sur Marne (77), livré à l'URSSAF

Prise de commande: Champs sur Marne (77) - Le Fifteen Chessy (77) - Jazz Tranche 2 du Fifteen (4 400m²) à Champs sur Marne (77), réservé par

L'EPAMARNE

Projets en cours de construction :

Bordeaux ZAC Euratlantique (6 000m²), vendu à Swiss Life

CPI (2 500m² à restructurer) rue Monsieur à Paris VII CPI (10 000m² à construire) rue Jeanne d'Arc à Paris XIII O Jazz (9 000m²) vendu au détail à Chessy (77)

Portefeuille foncier / projets en développement: O CA potentiel de 325 m€ au 31-12-2019 Champs sur Marne (77) - Lot H O Aubervilliers (93)

O Paris 13 e Bruneseau O Ivry Pierre Rigaud Ivry-sur-Seine (94) - Confluences 15 A L L E M A G N E : C O N C E P T B A U & Z A P F Positionnement haut de gamme dans un marché munichois qui se stabilise Progression des ventes en 2019 O Réservations: 76 M€ vs 45 M€ en 2018 O Mise en vente d'un nouveau programme de 129 lots Maintien du chiffre d'affaires: 93,7 M€ vs 85,8 M€ en 2018 O Livraison de 135 logements à haut prix unitaire O Marge opérationnelle courante très élevée permise par un cycle immobilier favorable: 28,2% Bonne visibilité pour 2020 O Carnet de commandes à fin 2019: 93 M€ O En revanche, peu de livraisons prévues en 2021 Portefeuille foncier: 424 M€ Munich - Arnulfstraße 150 Zapf Garages: activité étale et légèrement rentable Chiffre d'affaires de 97,8 M€ vs 93 M€ en 2017 O 15 700 garages livrés O ROC: +6,4 M€ vs +6,1 M€ en 2018 4m€ d'investissements de modernisation réalisés en 2019 16 E S PA G N E : P R E M I E R E S PA Ñ A Poursuite de la bonne performance commerciale et financière Dynamique commerciale soutenue Madrid - Rivas - Residencial Melbourne 7 lancements commerciaux en 2019 Réservations: 156 M€ vs 145 M€ en 2018 519 appartements réservés vs 563 en 2018

Chiffre d'affaires : 113,4 M€ vs 78,4 M€ en 2018

480 logements livrés vs 326 logements en 2018

Bonne visibilité pour les années à venir

Carnet de commandes: 307 M€ + 11% vs 31-12-2018

Marge opérationnelle courante élevée: 21,2% Barcelone - Badalona- Balco del mar O Contrepartie d'un business-model plus risqué et d'une forte intensité capitalistique • Approvisionnement foncier toujours actif mais hausse du prix des fonciers et maintien d'une approche « juste à temps » O 5 maitrises foncières (419 logements) réalisées en 2019 vs 9 MF (716 logements) en 2018 Portefeuille foncier au 31-12-2019: 247 M€ (862 logements) Ivry-sur-Seine (94) - Confluences 17 3 P E R F O R M A N C E S F I N A N C I È R E S P a u l - A n t o i n e L e c o c q Serris (77) - Domaine Régence 18 C H I F F R E S C L É S 2 0 1 9 en m€ 2018 2019 Chiffre d'affaires 841,7 975,6 Marge brute 228,8 239,8 Taux de marge brute 27,2% 24,6% Résultat opérationnel courant 154,7 157,8 Marge opérationnelle courante 18,4% 16,2% Résultat net part du groupe 98,6 97,2 en m€ 31/12/2018 31/12/2019 BFR 537,0 499,0 Endettement net 209,9 89,1 Fonds propres consolidés 444,8 501,0 19 C H I F F R E D ' A F FA I R E S 842 m€ 93 18 D'EUROSMILLIONSEN 86 78 567 976 m€ 98 23 94 113 647 2 0 1 8 2 0 1 9 Résidentiel - France Résidentiel - Espagne Résidentiel - Allemagne Immobilier d'entreprise Garages préfabriqués 20 E V O L U T I O N D U R É S U LTAT O P É R AT I O N N E L C O U R A N T ( R O C ) Allemagne Allemagne Autres 157,8 France Résidentiel Garages 154,7 France Résidentiel Espagne Immobilier 0,0 +0,3 d'entreprise +2,7 -7,5 +1,5 +6,1 2018 2019 21 E V O L U T I O N D U R É S U LTAT N E T PA RT D U G R O U P E +3,1 -2,3 97,2 98,6 -10,2 +7,9 Résultat Résultat -0,1 opérationnel non courant courant QP mise en Résultat IS équivalence et financier Intérêts minoritaires 6,15€ / action 6,06€ / action 2018 2019 22 B I L A N É C O N O M I Q U E e n m € Bilan au 31 décembre 2018 Bilan au 31 décembre 2019 Actifs 184,9 non courants Actifs 185,8 Capitaux non courants 444,8 propres 501,0 Capitaux propres BFR 67,2 Provisions et autres 537,0 dettes BFR d'exploitation 499,0 d'exploitation 94,7 Provisions et autres 209,9 Endettement net dettes 89,1 Endettement net 23 S I T U AT I O N D E T R É S O R E R I E / D E T T E N E T T E PA R PAY S 75,0 50,0 25,0 0,0 -25,0 -50,0 -75,0 -100,0 -125,0 -150,0 -175,0 -200,0 -225,0 46,2 4,6 0,0 0,0 -1,2 -44,8 -65,9 -68,2 -81,7 -88,0 -89,1 -209,9 France (résidentiel Espagne Allemagne Allemagne Autres Total Groupe & IE) (résidentiel) (garages) 31/12/2018 31/12/2019 24 S T R U C T U R E F I N A N C I È R E (en millions d'euros) 31/12/2018 31/12/2019 VARIATION Crédit corporate syndiqué - -110,0 -110,0 Autres crédits bancaires -295,2 -184,8 110,4 Emprunt obligataire courant -29,9 - 29,9 Emprunts issus des locations (IFRS 16) - -11,0 -11,0 Autres dettes financières -2,3 -5,2 -2,9 -retraitement apports promoteurs 1,5 1,5 0,0 Endettement brut -325,9 -309,5 16,4 Trésorerie 116,0 220,4 104,4 Endettement net -209,9 -89,1 120,8 Capitaux propres consolidés 444,8 501,0 58,7 Endettement net / Capitaux propres consolidés 47,2% 17,8% Endettement net / Excédent brut d'exploitation 1,3 0,5 Assemblée Générale: proposition d'un dividende de 2,50€ par action 25 C O N C L U S I O N M o ï s e M i t t e r r a n d Saint-Nazaire - Harmony of the Sky 26 G L O S S A I R E Chiffres d'affaires Il correspond, en France, au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l'exercice, pondéré par le pourcentage d'avancement du prix de revient (en ce compris le terrain). À l'étranger, il est dégagé, lors du transfert de propriété qui intervient à la livraison du lot achevé. Il est exprimé hors taxes. Réservations Correspond à des promesses d'achats de lots immobiliers signées par des clients, pour lesquelles un dépôt de garantie a été versé et le délai de rétractation est expiré. Les réservations sont la plupart du temps effectuées sous condition suspensive d'obtention de financement par le client. Elles sont exprimées toutes taxes comprises. Carnet de commandes En France, le carnet de commandes correspond à la somme de (1) la part non encore reconnue en comptabilité du chiffre d'affaires des ventes de logements signées par devant notaire et (2) le chiffre d'affaires attendu des logements réservés et non encore signés. À l'étranger, le carnet de commande représente le chiffre d'affaires attendu des logements réservés non encore livrés. Il est exprimé hors taxe. Portefeuille foncier Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à LNC, sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d'une visibilité sur son activité future. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d'affaires prévisionnel hors taxe. ROC Correspond au Résultat Opérationnel Courant Endettement net L'endettement net est égal au solde des Dettes financières courantes et non courantes (retraitées des apports promoteurs) moins le solde de Trésorerie et équivalents de trésorerie BFR Correspond au Besoin en Fonds de Roulement. Il s'agit de la somme des actifs courants, hors actifs financiers courants, trésorerie et équivalent de trésorerie, diminuée des passifs courants hors dettes financières courantes et autres passifs financiers courants. Excédent Brut d'Exploitation L'excédent brut d'exploitation permet de mesurer la rentabilité dégagée par l'entreprise grâce à son simple système de production. Dans le cadre du présent document et des ratios qui y sont présentés, l'EBE se calcule comme la somme du résultat opérationnel courant et des dotations aux amortissements. 27 La Sté Bassac a publié ce contenu, le 24 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le24 mars 2020 18:02:12 UTC. Document originalhttps://www.bassac.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bassac_Presentation_Resultats_2019_20200324.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/FEF86EB137F8554FA9FAF6F5BA38D2B59553AD93 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BASSAC 19:03 BASSAC : 24/03/2020– Présentation des résultats 2019 PU 20/03 BASSAC : Résultats 2019 AN 20/03 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 20 mars 2020 AO 20/03 BASSAC : Résultats annuels CO 19/03 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 20 mars 2020 AO 19/03 BASSAC : Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 20 mars 2020 AO 16/03 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 16 mars 2020 AO 27/02 BASSAC : Déclaration Dirigeants-Cession CO 30/01 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Rapport d’activité 2019 AN 30/01 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO Recommandations des analystes sur BASSAC 2011 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Oddo abaisse l'objectif de cours CF 2011 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Oddo est neutre sur la valeur. CF