Bassac : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE

BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

________________________________________________________________

Boulogne, lundi 6 juillet 2020 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASSAC à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 5 339 titres BASSAC,

 158.708,79 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 9 243 titres BASSAC,

 36.796,59 euros.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 10 358 titres 463 353,17 € 345 transactions Ventes 11 139 titres 483 838,72 € 271 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 03/01/2020 1 50 2380 02/01/2020 3 61 2900 06/01/2020 3 56 2635,9 06/01/2020 2 4 190,8 07/01/2020 1 50 2370 07/01/2020 2 100 4820 08/01/2020 6 200 9240 08/01/2020 4 100 4715 09/01/2020 2 26 1216,7 09/01/2020 3 68 3202,5 10/01/2020 6 185 8584 13/01/2020 1 25 1120 13/01/2020 2 100 4460 14/01/2020 2 75 3365 14/01/2020 2 75 3325 17/01/2020 3 76 3409,6 15/01/2020 1 50 2230 20/01/2020 4 113 5146,3 16/01/2020 2 60 2676 21/01/2020 3 2092 96057,2 17/01/2020 2 51 2254,6 22/01/2020 2 26 1206,6 20/01/2020 1 50 2230 23/01/2020 2 11 512,6 21/01/2020 2 28 1287,7 24/01/2020 3 70 3297,2 22/01/2020 2 51 2356,6 28/01/2020 2 20 951,6 23/01/2020 3 76 3511,6 30/01/2020 11 425 21015,02 24/01/2020 1 1 46,6 31/01/2020 2 66 3332,8 27/01/2020 3 85 3999 03/02/2020 8 332 17419,21 28/01/2020 1 1 47,2 04/02/2020 3 150 8160 29/01/2020 1 50 2360 05/02/2020 1 21 1134 30/01/2020 3 55 2715 06/02/2020 2 7 361,2 31/01/2020 3 110 5480 07/02/2020 2 26 1341,2 03/02/2020 3 75 3850 10/02/2020 1 2 99,4 04/02/2020 3 140 7520 11/02/2020 3 115 5767 05/02/2020 6 268 14107,2 12/02/2020 2 55 2785 06/02/2020 7 222 11314,81 13/02/2020 1 50 2530 07/02/2020 9 379 18919,98 14/02/2020 3 56 2846 13/02/2020 6 260 13000 18/02/2020 1 25 1275 14/02/2020 3 101 5070 19/02/2020 4 150 7810,01 18/02/2020 6 185 9368,99 20/02/2020 2 22 1161,2 19/02/2020 4 95 4914 21/02/2020 2 51 2692,8 20/02/2020 2 31 1612,4 24/02/2020 2 41 2140,4 21/02/2020 4 151 7892,8 25/02/2020 1 50 2580 24/02/2020 7 301 15412,4 26/02/2020 2 51 2631,4 25/02/2020 6 240 12204 28/02/2020 1 1 50,6 26/02/2020 8 351 17831,4 02/03/2020 1 9 453,6 27/02/2020 5 176 8887,6 03/03/2020 2 51 2539,8 28/02/2020 8 351 17340,59 05/03/2020 2 37 1864,4 02/03/2020 6 226 11038,41 10/03/2020 8 351 16736,31 03/03/2020 2 37 1828,2 11/03/2020 5 270 12641,99 04/03/2020 2 69 3414,8 13/03/2020 6 118 5164,2 05/03/2020 2 51 2550 17/03/2020 3 75 2800 06/03/2020 360 17583,98 18/03/2020 76 2925 10/03/2020 1 1 46,3 19/03/2020 2 6 219,2 11/03/2020 3 140 6509,01 20/03/2020 13 325 12822,49 12/03/2020 7 160 7256,5 23/03/2020 1 10 405 13/03/2020 4 80 3404 24/03/2020 4 85 3287,5 16/03/2020 9 210 8684,99 25/03/2020 3 61 2440 17/03/2020 3 75 2700 27/03/2020 1 50 1970 18/03/2020 6 126 4662,5 30/03/2020 1 50 1925 19/03/2020 6 126 4474,2 31/03/2020 3 101 3877,8 20/03/2020 1 8 284 01/04/2020 2 58 2230,4 23/03/2020 10 115 4554 02/04/2020 1 1 37,7 25/03/2020 2 85 3297,5 03/04/2020 2 11 407 26/03/2020 3 51 1975,5 06/04/2020 3 51 1899,3 27/03/2020 2 40 1548 07/04/2020 2 51 1912 30/03/2020 4 136 5198,21 08/04/2020 4 151 5812,59 31/03/2020 2 51 1937,8 09/04/2020 5 60 2279,3 01/04/2020 4 200 7520 14/04/2020 2 51 1917,6 02/04/2020 3 48 1789,2 15/04/2020 3 150 5460 03/04/2020 1 1 37 16/04/2020 2 41 1500,2 06/04/2020 2 26 961,8 17/04/2020 1 1 36,6 07/04/2020 1 1 37 20/04/2020 2 35 1273,6 08/04/2020 1 1 37,6 21/04/2020 2 51 1845,9 09/04/2020 7 301 11258,39 22/04/2020 1 1 36,4 14/04/2020 7 264 9580,4 23/04/2020 1 16 590,4 15/04/2020 1 17 612 24/04/2020 1 1 36,4 16/04/2020 3 62 2240 27/04/2020 1 1 36,7 17/04/2020 2 51 1846,6 28/04/2020 2 51 1896,9 20/04/2020 1 1 36 30/04/2020 1 1 37,2 21/04/2020 1 1 35,9 04/05/2020 2 3 112,2 22/04/2020 1 1 36,4 05/05/2020 1 1 37,4 23/04/2020 2 21 762,3 11/05/2020 3 150 5760 24/04/2020 1 1 36,4 12/05/2020 1 1 38,6 27/04/2020 2 6 218,7 13/05/2020 2 21 806,4 28/04/2020 2 48 1775,9 14/05/2020 2 39 1502,9 29/04/2020 2 57 2122,5 15/05/2020 3 59 2250,2 30/04/2020 1 1 37,2 18/05/2020 1 50 1950 04/05/2020 2 51 1887,4 19/05/2020 1 1 39,2 05/05/2020 1 1 37,4 20/05/2020 2 100 3740 06/05/2020 2 56 2074,4 21/05/2020 1 1 37,5 07/05/2020 2 60 2230 22/05/2020 2 37 1398,2 12/05/2020 1 1 38,6 25/05/2020 1 50 1890 14/05/2020 2 100 3820 26/05/2020 3 124 4726,4 15/05/2020 1 1 38 27/05/2020 4 131 5152,6 18/05/2020 1 36 1393,2 28/05/2020 3 120 4779 19/05/2020 1 1 39,2 29/05/2020 2 39 1575,4 20/05/2020 1 50 1840 01/06/2020 2 2 85 21/05/2020 1 1 37,5 02/06/2020 1 1 42,4 22/05/2020 2 51 1887,4 03/06/2020 3 101 4302 25/05/2020 1 50 1880 04/06/2020 3 101 4403 27/05/2020 1 1 38,6 05/06/2020 4 42 1808,7 28/05/2020 1 24 936 08/06/2020 1 50 2140 29/05/2020 31 1234,2 10/06/2020 1 41,1 01/06/2020 1 1 42,5 11/06/2020 1 1 39,6 02/06/2020 3 101 4222,4 12/06/2020 1 1 39,2 03/06/2020 2 31 1302 15/06/2020 2 17 655,6 04/06/2020 2 6 260 16/06/2020 2 55 2158 05/06/2020 7 201 8523,51 17/06/2020 1 1 39 08/06/2020 2 71 3010,4 18/06/2020 2 51 2019,2 09/06/2020 9 281 11603 19/06/2020 1 44 1751,2 10/06/2020 3 100 4050,8 22/06/2020 2 1894 73866 11/06/2020 5 201 7939,6 23/06/2020 3 99 3960 12/06/2020 4 129 5014,4 24/06/2020 8 285 11269,5 15/06/2020 1 50 1900 25/06/2020 2 100 4100 16/06/2020 1 50 1960 26/06/2020 7 270 11499 17/06/2020 1 1 39 29/06/2020 1 50 2215 18/06/2020 3 101 3934,2 30/06/2020 2 51 2264,1 19/06/2020 2 100 3920 22/06/2020 2 51 1969 23/06/2020 4 161 6290 24/06/2020 1 3 115,5 29/06/2020 5 165 7214 30/06/2020 2 47 2049,7

A PROPOS DE BASSAC

Fondée par Olivier Mitterrand en 1972, la société BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est une holding détenant essentiellement des filiales de promotion immobilières réalisant des logements neufs et des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis sa création, BASSAC et ses filiales ont livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

L'action nouvellement dénommée BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - ISIN FR0004023208 - nouveau mnémonique "BASS"). Retrouvez tous les communiqués de presse de la société sur son site internet : https://www.bassac.fr/

CONTACTS

Relations Analystes et Investisseurs BASSAC

Paul-Antoine Lecocq Directeur Délégué Finances Tél : 01 55 60 45 45 Courriel :palecocq@LNC.fr