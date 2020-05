Bassac : Changement du mode de gouvernance

COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE

BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs)

Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2020 Changement de mode de gouvernance

Boulogne, vendredi 15 mai 2020 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la société Bassac, réunie ce jour, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises.

La présentation afférente à cette assemblée générale, la détermination du quorum et le résultat des votes par résolution sont consultables sur le site : https://www.bassac.fr/informations-financieres/

En particulier, les actionnaires ont décidé le changement de mode de gouvernance de la société qui se traduit par le passage d'une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance à une société anonyme à Conseil d'administration et le changement corrélatif des statuts de la Société.

Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée générale a désigné Monsieur Moïse Mitterrand en tant que Président Directeur Général. Monsieur Olivier Mitterrand a été désigné Vice- Président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'Administration est composé de :

Monsieur Moïse Mitterrand, Président Directeur Général

Monsieur Olivier Mitterrand, Vice-Président

Madame Geneviève Vaudelin-Martin, administrateur indépendant

Vaudelin-Martin, administrateur indépendant Monsieur Saïk Paugam, administrateur indépendant, et

La société Premier Investissement.

A PROPOS DE BASSAC

Fondée par Olivier Mitterrand en 1972, la société BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est une holding détenant essentiellement des filiales de promotion immobilières réalisant des logements neufs et des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis sa création, BASSAC et ses filiales ont livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

L'action nouvellement dénommée BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - ISIN FR0004023208 - nouveau mnémonique "BASS"). Retrouvez tous les communiqués de presse de la société sur son site internet : https://www.bassac.fr/

CONTACTS

Relations Analystes et Investisseurs

BASSAC

Paul-Antoine Lecocq

Directeur Délégué Finances

Tél : 01 55 60 45 45

Courriel : palecocq@LNC.fr