Bassac : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE - DIFFUSION IMMEDIATE

BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs)

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2019

_________________________________________

Boulogne-Billancourt,8 avril 2020 : Le Rapport Financier Annuel de la société Bassac portant sur l'exercice 2019 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2020 et est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : https://www.bassac.fr/informations- financieres/dans la section Documentation.

Toute personne peut demander à la Société l'envoi du Rapport Financier Annuel 2019 en s'adressant à son siège:

50, Route de la Reine

CS 50040

92773 Boulogne-Billancourt cedex

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE

Assemblée générale Mixte (à huis-clos) : vendredi 15 mai 2020

Rapport d'activité du 1 er semestre 2020 : jeudi 30 juillet 2020 (après clôture d'Euronext Paris)

Résultats du 1 er semestre 2020 : vendredi 18 septembre 2020 (après clôture d'Euronext Paris)

BASSAC

Fondée par Olivier Mitterrand en 1972, la société Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est une holding détenant essentiellement des filiales de promotion immobilières réalisant des logements neufs et des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis sa création, Bassac et ses filiales ont livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

L'action Bassac (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - mnémonique "BASS" - ISIN : FR0004023208). Retrouvez tous les communiqués de presse de la société sur son site internet : https://www.bassac.fr/

CONTACTS

Relations Analystes et Investisseurs

Paul-Antoine Lecocq - Directeur Délégué Finances

Tél : 01 55 60 45 45 - Courriel : palecocq@LNC.fr