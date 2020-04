Bassac : Présentation Conseil d'Administration et CAC

Date de mise à jour : 26 mars 2020

Présentation des mandataires sociaux

de la société Bassac dont il est proposé la

nomination

Olivier Mitterrand

Date de naissance : 17 juillet 1943

Actuellement Président du Conseil de Surveillance et membre du Comité d'Audit et du Comité des Rémunérations

Date de première nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance : 24 mai 2013, dernier renouvellement de mandat le 17 mai 2019

Date d'échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Adresse professionnelle : 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt

Il est diplômé de l'École polytechnique de Paris, promotion 1962, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, titulaire d'une licence en mathématiques et diplômé de la Harvard Business School (ITP 1969). Après un début de carrière en qualité d'attaché de direction au sein de La Générale de Location puis de la Compagnie La Hénin, holding immobilière de la Compagnie Financière de Suez, il a créé la Société en 1972. Il l'a dirigée pendant 41 ans jusqu'au 24 mai 2013, date à laquelle il est devenu membre du Conseil de Surveillance.

Autres mandats : Président de la société Premier Investissement SAS et Gérant de la société Christian Bourgois Editeur

Nombre d'actions Bassac détenues directement (à l'exclusion des détentions indirectes): 15 actions

Geneviève Martin-Vaudelin

Date de naissance : 4 décembre 1955

Actuellement Vice Président et membre indépendant du Conseil de Surveillance et Président du Comité d'Audit et membre du Comité des Rémunérations

Date de première nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance : 24 mai 2013, dernier renouvellement de mandat le 17 mai 2019

Date d'échéance du mandat de membre du Conseil de Surveillance : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Adresse professionnelle : 15 Quai Général de Gaulle 71300 Montceau Les Mines

Elle est titulaire des diplômes de Commissaire aux Comptes ainsi que d'expertise comptable; elle est également avocate spécialisée en droit des sociétés et droit fiscal. Elle est associée depuis 30 ans au sein d'un cabinet d'avocat spécialisé dans les domaines du droit des sociétés et du droit fiscal; elle a également été associée d'un cabinet de Commissariat aux Comptes jusqu'en 2007. A cet égard, elle est intervenue comme Commissaire aux Comptes de la société entre 1981 et 2007.

Fonction principale exercée en dehors de Bassac : Avocat spécialiste en droit fiscal et en droit des Sociétés

Autres mandats : Administrateur de SA Foncière Atland, Présidente de son Comité d'audit et des comptes, membre de son Comité des rémunérations et des nominations, membre du Conseil de Surveillance de la société de gestion SA ATLAND- VOISIN