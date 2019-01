BASTIDE : Gilbert Dupont relève sa recommandation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont relève sa recommandation d’Alléger à Accumuler sur le titre Bastide, tout en abaissant son objectif de cours de 35 à 29,90 euros. Les perspectives moins attrayantes en termes de M&A et le manque de visibilité sur l’intégration des récentes acquisitions et particulièrement celles de Baywater et Intus en Grande-Bretagne (incertitude grandissante sur le post Brexit) incitent le bureau d’études à rester prudent à court terme.Cependant, la forte de baisse du titre de plus de 50% depuis le début de l'exercice fait apparaître désormais des ratios de valorisations plus abordables, ajoute l'expert.