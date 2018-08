Bastide Le Confort Medical : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Bastide a réalisé au 4ème trimestre 2017-2018 (avril-juin) un chiffre d'affaires de 78,6 millions d’euros, en croissance de 41,2%. La croissance organique ressort à 6%, « soit la meilleure performance trimestrielle de l'exercice », se félicite le groupe. La contribution des acquisitions récentes sur la période s'élève à 20,3 millions d’euros, dont 7,3 millions en Angleterre (Baywater et Intus), conformément aux attentes.Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2017-2018 à 289 millions d'euros. Ce dernier ressort dans la fourchette de l'objectif donné par le groupe.La hausse de l'activité ressort ainsi à +32,6%, dont +5,4% en organique. Les activités " Respiratoire " et " Nutrition-Perfusion- Stomathérapie " représentent 47% du chiffre d'affaires, à comparer à 36% en 2016-2017, confirmant l'évolution stratégique vers des prestations à plus forte valeur ajoutée.Compte tenu de ses performances, Bastide confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante de 8% sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018.Pour l'exercice 2018-209, le groupe poursuivra son développement dynamique avec un objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 335 millions d'euros, hors nouvelles opérations de croissance externe. Le groupe continue d'étudier de manière sélective des croissances externes ciblées de petite taille afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques.L'accent continuera également d'être mis sur le développement du réseau de franchises. Au 30 juin 2018, le réseau est constitué de 75 franchises, soit une progression de 17 franchises nettes en un an. Le groupe continue de dérouler son plan de marche avec un objectif de 120 à 150 franchises dans des villes moyennes à horizon 2022 en France.