Bastide Le Confort Médical : Bilan semestriel du contrat de liquidité et transfert du contrat initialement contracté avec ODDO BHF à PORTZAMPARC

Bilan semestriel du contrat de liquidité BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL et transfert du contrat initialement contracté avec ODDO BHF à PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL (Code ISIN : FR0000035370 Code mnémonique : BLC), spécialisée dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile, annonce que le contrat de liquidité portant sur ses actions confiées initialement à la société ODDO BHF a été transféré en date d'effet du 3 janvier 2019 à la Société de Bourse PORTZAMPARC.

Au terme du contrat de liquidité confié à ODDO BHF portant sur les actions de la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL (FR0000035370) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2018 :

3 645 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

44.556,96 euros

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 775 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

106 624,09 €

Par contrat en date du 3 janvier 2018 et pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL a confié à la Société de Bourse PORTZAMPARC la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché, portant sur les actions ordinaires, conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Pour la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été alloués à Société de Bourse PORTZAMPARC et affectés au compte de liquidité :

3 645 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

44.556,96 euros

Caissargues, France, le 4 janvier 2019

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56465-bcm-bilan-semestriel-et-communique-de-mise-en-oeuvre-04.01.2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews