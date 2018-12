Paris – 21 décembre 2018 – Bpifrance, accompagné par Irdi Soridec Gestion, s'associe au développement à long terme du Groupe Bastide Le Confort Médical, en participant, aux côtés de Vincent Bastide et des actionnaires familiaux majoritaires, au rachat de la participation des actionnaires familiaux minoritaires au capital de Société d'Investissement Bastide (SIB), la holding familiale qui contrôle le groupe Bastide.

Fondé par Guy Bastide en 1977, Bastide Le Confort Médical (« Bastide ») est un des leaders français du marché du maintien à domicile et de la prestation de santé à domicile (« PSAD »). Le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 289 M€ sur l'exercice 2017/2018, s'appuie sur un réseau de plus de 140 agences en France, en propre ou en franchise, à travers son activité de MAD. Bastide est également fortement présent en PSAD, intervenant aux côtés de professionnels de santé, et s'est forgé une expertise de premier plan dans les activités d'assistance respiratoire, de nutrition/perfusion/diabète et de stomathérapie/urologie/cicatrisation. Bénéficiant d'une empreinte étendue sur tout le territoire français, où il emploie plus de 2000 collaborateurs, le groupe dispose également d'une présence au Royaume-Uni, ainsi qu'en Belgique et en Suisse.

L'investissement de Bpifrance et Irdi Soridec Gestion vise à doter le groupe de nouveaux actionnaires de long-terme, capables de l'accompagner dans ses perspectives de développement en France et à l'international, dans une dynamique de partenariat avec l'équipe dirigeante de la société et les actionnaires familiaux. L'opération reste subordonnée à la réalisation de certaines conditions usuelles (KYC, respect compliance, finalisation de la documentation juridique, autorisation nécessaire de l'assemblée générale de SIB) et à l'obtention d'une décision de l'Autorité des marchés financiers constatant qu'il n'est pas nécessaire de déposer une offre publique.

A l'issue de cette opération, le concert conserverait une participation inchangée de 54,33% du capital et de plus de deux tiers des droits de vote de Bastide et les investisseurs participant au concert détiendraient ensemble environ 28% du capital et des droits de vote de SIB.

Bpifrance Investissement et Irdi Soridec Gestion participeront au Conseil d'Administration de Bastide Le Confort Médical.

Vincent Bastide, Directeur général du Groupe Bastide Le Confort Médical, commente : « Guy Bastide et moi-même sommes heureux d'accueillir Bpifrance Capital Développement et Irdi Soridec Gestion au sein de notre holding de gouvernance SIB. Cette opération structurante est l'aboutissement d'une collaboration familiale harmonieuse inscrite dans une optique de transmission d'entreprise.

L'entrée de ces nouveaux actionnaires institutionnels de référence, qui s'engagent à nos côtés sur le long terme, est une formidable opportunité pour le Groupe. Nous renforçons ainsi stratégiquement notre structure de gouvernance et nous bénéficierons de leur soutien actif pour poursuivre notre plan de développement ambitieux qui vise à faire de notre Groupe un leader européen spécialisé dans la prise en charge des maladies chroniques et aiguës et de la dépendance à domicile »

Anne-Sophie Hérelle, Membre du Comité de Direction de Bpifrance Capital Développement, ajoute : « Nous sommes ravis d‘accompagner sur le long terme la famille Bastide, actionnaire majoritaire de ce groupe leader de la prestation de santé à domicile. Cette opération, s'inscrit pleinement dans la stratégie de Bpifrance d'appui aux entreprises familiales mais aussi d'appui aux acteurs répondant à des enjeux sociétaux chers à Bpifrance, ici la prise en charge de la dépendance à domicile et l'amélioration de l'autonomie du patient. »

Bertrand Religieux, Membre du Directoire chez Irdi Soridec Gestion, complète : « Nous sommes en relation depuis de nombreuses années avec la famille Bastide et nous sommes heureux de pouvoir l'accompagner, aux côtés de Bpifrance, dans cette opération de recomposition de capital du holding familial. Irdi Soridec Gestion a récemment levé de nouveaux fonds pour intensifier son soutien financier auprès des PME et ETI basées en Occitanie et Nouvelle Aquitaine. »

A propos de Bastide

Le Groupe BASTIDE, créé en 1977 par Guy BASTIDE, est aujourd'hui l'un des leaders français des prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. Fédérateur sur ses marchés, le Groupe a développé une offre complète, unique sur le marché, couvrant à la fois le Maintien à Domicile (53% du chiffre d'affaires), que ce soit en collectivités ou chez le patient, l'Assistance-Respiratoire (22% du chiffre d'affaires) ou la Nutrition-Perfusion-Stomathérapie (25% du chiffre d'affaires). Également présent en Belgique, au Royaume Uni et en Suisse, le Groupe a réalisé en 2017-2018 un chiffre d'affaires de 289,1 M€ en croissance de 33%.

