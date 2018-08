En K€ 2016-2017 2017-2018 Croissance Chiffre d'affaires 4ème trimestre 55 638 78 554 +41,2% Chiffre d'affaires annuel 218 033 289 050 + 32,6%

Le groupe Bastide a réalisé au 4ème trimestre 2017-2018 (avril-juin) un chiffre d'affaires de 78,6 M€ en croissance de +41,2%. La croissance organique1 ressort à un niveau solide de +6,0%, soit la meilleure performance trimestrielle de l'exercice. La contribution des acquisitions récentes sur la période s'élève à 20,3 M€, dont 7,3 M€ en Angleterre (Baywater et Intus), conformément aux attentes.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2017-2018 à 289,0 M€, dans la fourchette de l'objectif donné par le Groupe. La hausse de l'activité ressort ainsi à +32,6%, dont +5,4% en organique. Les activités « Respiratoire » et « Nutrition-Perfusion- Stomathérapie » représentent 47% du chiffre d'affaires, à comparer à 36% en 2016-2017, confirmant l'évolution stratégique vers des prestations à plus forte valeur ajoutée.

Répartition du chiffre d'affaires annuel par métiers

Maintien à domicile : Sur l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 153,2 M€, en progression de +9,3% (+3,8% en organique).

- En collectivités, le chiffre d'affaires atteint 69,9 M€, en légère baisse de -1,6%, en raison notamment d'un effet de change sur les activités en Suisse et d'un repli conjoncturel en Belgique. En France, l'activité est en légère hausse grâce à un bon 4ème trimestre, les actions de redynamisation commençant à porter leurs fruits.

- En magasins, le chiffre d'affaires ressort à 83,3 M€, en progression de +20,7% dont +9,5% de croissance organique1, grâce à la contribution croissante des franchisés et au succès des actions commerciales en magasins en propre. L'activité de vente en ligne de Sphère Santé réalise sur l'exercice un chiffre d'affaires de 10,3 M€ parfaitement conforme aux objectifs.

L'activité « Respiratoire » a généré un chiffre d'affaires de 63,5 M€ en croissance de +75,4% (+6,8% à données comparables). Le Groupe capitalise notamment sur l'intégration des activités anglaises de Baywater (13,5 M€ sur 6 mois) et des 5 sociétés françaises acquises au cours de l'exercice. Le Groupe a bénéficié également d'un retour depuis janvier à une tarification plus favorable sur l'apnée du sommeil. Plus de 80 000 patients sont aujourd'hui suivis par le Groupe.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un chiffre d'affaires de 72,3 M€ en progression de +73,5% (+9,8% en organique). Le Groupe continue de gagner d'importantes parts de marché et bénéficie de l'intégration des sociétés récemment acquises comme Experf (13,8 M€ sur 9 mois).

Perspectives

Fort d'un niveau d'activité conforme aux attentes, le Groupe confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante de 8% sur l'ensemble de l'exercice 2017-2018

Pour l'exercice 2018-209, le Groupe poursuivra son développement dynamique avec un objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 335 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe. Le Groupe continue d'étudier de manière sélective des croissances externes ciblées de petite taille afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques.

L'accent continuera également d'être mis sur le développement du réseau de franchises. Au 30 juin 2018, le réseau est constitué de 75 franchises, soit une progression de 17 franchises nettes en un an. Le Groupe continue de dérouler son plan de marche avec un objectif de 120 à 150 franchises dans des villes moyennes à horizon 2022 en France.

1 Croissance organique calculée en retraitant 2017-2018 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2016-2017 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés

Prochaine publication : Résultats annuels 2017-2018 le 10 octobre 2018 après bourse

