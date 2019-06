Dans le cadre de l'appel d'offre lancé par le NHS en 2019 pour le renouvellement des marchés régionaux de prise en charge des pathologies liées à l'insuffisance respiratoire, le Groupe Bastide annonce avoir été désigné par le NHS, par le biais de sa filiale Baywater Healthcare, comme opérateur exclusif sur 4 régions sur les 8 mises en renouvellement.

Pour rappel, le marché britannique est organisé en 11 régions, un opérateur exclusif étant désigné pour chacune d'entre elles pour une durée de 7 ans, extensible à 10 ans. Baywater Healthcare accompagne également plus de 5 000 patients au Pays de Galles, région pour laquelle le NHS devrait lancer un appel d'offre prochainement.

Baywater Healthcare a ainsi été renouvelée dans les régions West Midlands et Yorkshire sur lesquelles elle opérait actuellement et s'est vu attribuée 2 nouvelles régions, le North West et Londres. Le choix du NHS repose notamment sur la qualité du service rendu aux patients par Baywater, ce qui témoigne de l'excellence du travail réalisé sur le terrain.

Baywater devient le premier acteur au Royaume Uni avec près de 47 000 patients désormais accompagnés sur les maladies respiratoires. Ces nouveaux contrats devraient prendre effet avant la fin de l'année 2019, une fois la phase administrative et légale finalisée. En année pleine, Baywater Healthcare devrait ainsi générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 37,5 MGBP au Royaume Uni

Ce succès majeur illustre parfaitement la stratégie de développement du Groupe qui vise à se concentrer sur des activités de prestations à plus forte valeur ajoutée et à forte récurrence, en France et sur des marchés européens ciblés.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2018-2019 le 29 août 2019 après bourse

